Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn in der Innenstadt

Mannheim. Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist in der Mannheimer Innenstadt mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 28-Jährige am Montagmorgen von E6 in Richtung D6 unterwegs, als er an der Haltestelle „Rathaus“ die anfahrende Straßenbahn übersah. Verletzt wurde durch die Kollision niemand. Es entstand jedoch Schaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro.

Das Auto wurde in der Folge abgeschleppt. Die Straßenbahn setzte ihre Fahrt trotz einer beschädigten Tür fort. Es entstanden nur geringe Störungen im Verkehr.