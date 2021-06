Zusammenstoß mit E-Scooter

Beim Zusammenstoß mit einer Fußgängerin ist eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lief die unbekannte Fußgängerin am Donnerstag gegen 10.30 Uhr von der Straßenbahnhaltestelle am Gerd-Dehof-Platz in Neuhermsheim auf den angrenzenden Radweg und übersah dabei die 25-Jährige. Beide Frauen stürzten durch den Zusammenprall. Ein ebenfalls unbekannter Ersthelfer eilte zur Hilfe. Noch bevor die Beteiligten ihre Personalien austauschen konnten, entfernte sich die Fußgängerin. Die E-Scooter-Fahrerin wurde mit einer Fußverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei (0621/1 74 33 10) fahndet nach der Verursacherin des Unfalls, die als etwa 50 Jahre alt und schlank beschrieben wird. Sie hat kurze, rotgefärbte Haare und trug ein schwarzes Kleid mit einem weißen T-Shirt darunter. Sie könnte sich am rechten Arm verletzt haben. pol/lok

