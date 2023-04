Zusätzliche S-Bahn-Halte während der BUGA 2023 Mannheim und Kombitickets

Mannheim. Die Züge der Linie S3 Richtung Karlsruhe halten während der BUGA 2023 täglich im Zeitfenster 8.00 bis 18.00 Uhr zusätzlich am Bahnhof Mannheim Arena/Maimarkt. Das teilte die Deutsche Bahn zur Eröffnung der BUGA mit. Außerdem soll neben der S8 Richtung Biblis zusätzlich ein stündlicher Pendelzug zwischen den Bahnhöfen Mannheim-Waldhof und Mannheim-Käfertal eingesetzt werden. Dieser hat in Mannheim-Waldhof Anschluss an die stündlichen Regionalexpresszüge der Linie RE70 Frankfurt–Biblis–Mannheim aus/nach Frankfurt am Main.

Vom Mannheimer Hauptbahnhof aus ist der Spinelli-Park im Stadtteil Feudenheim zwischen etwa 8.30 und 14 Uhr mit dem BUGA 23-Express, der rnv-Sonderlinie BS ab Mannheim Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Talstraße direkt erreichbar. Ansonsten ist der Luisenpark mit der Straßenbahnlinie 9 und 6 erreichbar, auch dort sollen zusätzliche Verbindungen fahren. Von der Haltestelle Arena/Maimarkt fährt ein ganztägiger Shuttle-Bus von etwa 8.30 bis etwa 22 Uhr in dichtem Takt zum und vom Haupteingang Spinelli-Park.

Tages- oder 2-Tageskarten für die BUGA sind Kombi-Tickets und gelten am Veranstaltungstag für die Hin- und Rückfahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN).

Im bwTarif wird laut DB für BUGA-Gäste aus ganz Baden-Württemberg das KombiTicket BUGA 2023 angeboten. Pro Fahrschein kann eine Person an einem Tag den Fahrschein im gesamten ÖPNV analog zum bwTarif Baden-Württemberg inklusive Eintritt zur BUGA in Mannheim nutzen. Das Ticket ist an DB Automaten für 40 Euro, im personenbedienten Verkauf für 42 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre reisen kostenlos mit und müssen vor Ort lediglich den Eintrittspreis für die BUGA zahlen.