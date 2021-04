Zusätzliche Haftstrafe wegen Geldfälschung

Mannheim. Die 4. Strafkammer des Mannheimer Landgerichts hat René H. zu einer Gesamtstrafe von acht Jahren verurteilt. In das Strafmaß flossen am Donnerstagvormittag ein Jahr und sechs Monate wegen Geldfälschung ein. Der 51Jährige war bereits im Februar 2020 als Sexualstraftäter unter anderem wegen Zwangsprostitution, Verbreitung von Kinderpornografie sowie Kindesmissbrauch zu sieben Jahren und drei Monaten rechtskräftig verurteilt worden.

Beide Tatvorwürfe hatte der Angeklagte in den jeweiligen Verfahren eingeräumt. Im aktuellen Fall hatte der Mann aus Wachenheim 2018 mit Hilfe von drei echten 500-Euro-Scheinen mit einem Laserdrucker in seinem Büro in Mannheim 21 „Blüten“ hergestellt, um damit Schulden zu bezahlen. Seine Schuldnerin fiel jedoch nicht auf das Falschgeld herein, stahl ihm bei der Übergabe auch noch 17 000 Euro echtes Geld. Ein Jahr später fand die Polizei dann das Geldbündel mit den falschen Scheinen in einem Rollcontainer im Büro des Angeklagten. Staatsanwalt Fehrentz hatte in seinem Plädoyer das Strafmaß von einem Jahr und acht Monaten beantragt. Verteidiger Steffen Kling schloss sich an, auch wenn er von einem minderschweren Fall von Geldfälschung ausging. Beide verzichteten auf Rechtsmittel, damit ist das Urteil rechtskräftig.