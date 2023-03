Zur Zukunft der Kinder

Unsere Kinder sind unsere Zukunft, deswegen müssen wir ihnen die bestmögliche Bildung bieten – das findet OB-Kandidat Christian Specht. Wie der CDU-Politiker das Bildungssystem, schulisch und außerschulisch, gestalten will und was Experten und Expertinnen, Eltern und Schüler dazu sagen, darum geht es am Montag, 27. März, beim ersten Termin der CDU-Veranstaltungsreihe im Wahlkampf von Specht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schüler, Eltern und Lehrende dabei

Zum Termin mit dem Titel „Dein Mannheim kann mehr – Bildung“ hat Specht die Geschäftsführerin des Stadtjugendrings, Karin Heinelt, eingeladen sowie Ricarda Kaiser, stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und Thorsten Papendick, Vorsitzender des Mannheimer Gesamtelternbeirats. An der Diskussionsrunde um 19 Uhr im Bürgerhaus Vogelstang (Freiberger Ring 6) nehmen außerdem Henning Shi, Schülermitverwaltung des Liselotte Gymnasiums, Andreas Sturm, Mitglied des Landtags, sowie Stadträtin und DHBW-Professorin Kathrin Kölbl teil. lia