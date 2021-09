An diesem Morgen ist das gelbe Post-Rad von Chris Grimm besonders schwer bepackt: Neben den üblichen Briefen und Päckchen fährt er nämlich kiloweise Bücher durch seinen Bezirk in Neuhermsheim. Und in der beschaulichen Reihenhaussiedlung staunen die Bewohner nicht schlecht, als sie die Haustür öffnen: Denn der Zusteller bringt nicht nur die übliche Post, sondern verschenkt zum Welttag des

...