Zum Tag der Freude

Übrigens wird jene gefühlte Lebenserfahrung, die Wissenschaftler der emotionalen Grundausstattung zuordnen, als Götterfunken gerühmt. Richtig, die Rede ist von der Freude. Und der ist der 24. Juli als internationaler Ehrentag gewidmet. Natürlich fällt einem da Schillers „Ode an die Freude“ ein, der Beethoven musikalisch Flügel verliehen hat. Wer kennt es nicht, das geistliche Paul-Gerhardt-Sommerlied, das seit Jahrhunderten mit Inbrunst gesungen wird: „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Klar darf bei der Hommage die Volksweise „Freut Euch des Lebens“ nicht fehlen. Obendrein würdigen mannigfache Wortschöpfungen das Seelen-Elixier: Vom Freudentaumel bis Freudentanz sind davon zwei Dutzend im Duden nachzulesen. Viele Freudenbotschaften, die das Wörterbuch auflistet, sind aber verbal im kollektiven Gedächtnis . In der historischen Sammlung finden sich noch so wunderbare Begriffe wie Freudebrausen, Freudenohrenklingeln , Freudendonnerschlag, Freudenglut – und der fast vergessene Freudenjauchzer, der es verdient hätte, wieder öfter freudebebend in der Alltagssprache zu juchzen. Möge am heutigen Ehrentag gelten, was der Dichter von Kleist so köstlich formulierte: „Rings um mich flattert die Freude!“ abgesickert. Waltraud Kirsch-Mayer

