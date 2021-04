Zum Arbeiten illegal in der Stadt

24 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim und des Hauptzollamts Karlsruhe haben gestern illegale Arbeitnehmerbörsen im Jungbusch und der Neckarstadt-West kontrolliert. Dabei wurden acht Firmenfahrzeuge überprüft, in denen sich 24 Arbeitnehmer aufhielten, wie die Polizei mitteilte. Fünf Personen hielten sich mutmaßlich illegal in der Stadt auf. Einen Aufenthaltstitel, der ihnen die Erwerbstätigkeit in Deutschland erlaubt, besaßen die serbischen und ukrainischen Staatsangehörigen nicht, so die Polizei. Gegen die fünf Arbeitnehmer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der illegalen Einreise eingeleitet. In einem Fall wies sich ein ukrainischer Staatsangehöriger gegenüber den Beamten mit einer bulgarischen Passkopie aus, die auf eine andere Person ausgestellt war.

Missstände bekämpfen

Im Fokus der Einsatzkräfte: der sogenannte Arbeiterstrich und die Schwarzarbeit. Nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ist es verboten, dass Personen ihre Arbeitskraft zur Erledigung schwerer körperlicher Arbeiten unter Inkaufnahme einer Entlohnung weit unterhalb des Mindestlohns anbieten und somit Schwarzarbeit oder illegale Beschäftigung ermöglichen.

Über den Verbleib der fünf Personen entscheidet die zuständige Ausländerbehörde. Die Arbeitgeber erwarten Verfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern. Insgesamt finden zu weiteren angetroffenen Personen Nachprüfungen statt. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an. aph