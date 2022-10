Zuletzt in Mannheim gesehen - 17-Jährige weiterhin vermisst

Mannheim. Die Polizei wendet sich erneut in der Vermisstensuche Öznil Baklan an die Bevölkerung. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, fehlt von der 17-Jährigen weiterhin jede Spur. Die Vermisste wurde zuletzt am 9. Oktober, gegen 19 Uhr, in Mannheim gesehen (wir berichteten). Laut Polizei könnte sie sich weiterhin im Raum Mannheim oder im Raum Frankfurt aufhalten.

Die 17-Jährige wird wie folgt beschrieben. 1,63 Meter groß, schwarze lange Haare, Tattoo am rechten Oberarm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und schwarze Stiefel. Ein Bild der Vermissten können Sie hier abrufen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069/8098-12 34 entgegen.