Zukunftstag für junge Frauen

Am bundesweiten Girls’ Day am 22. April, dem Mädchenzukunftstag für Schülerinnen, bieten auch Mannheimer Betriebe und Hochschulen Einblicke in ihre Angebote. Unternehmen stellen sich als Ausbildungsbetrieb vor und können sich in Schulen bekannt machen.

„Der Girls‘ Day ermöglicht jungen Mädchen einen Einblick in technisch-gewerbliche Berufe, die typischerweise überwiegend von Männern ausgeübt werden“, schreibt Hannah Reichenecker, Beauftragte der Handwerkskammer für Berufsorientierung, in einer Pressemitteilung. „Also eigentlich genau dafür gemacht, bei jungen Mädchen das Handwerk attraktiv zu machen.“

In diesem Jahr stünden den Betrieben drei unterschiedliche Vari-anten zur Teilnahme zur Verfügung: Entweder können Firmen sich am Girls‘ Day-Digital-Event beteiligen und ein eigenes zweistündiges Programm zwischen 11 und 13 Uhr gestalten. Der Rest des Tages wird vom Veranstalter organisiert. Oder der Betrieb plant ein individuelles Digital-Angebot und lädt zu einer zweistündigen Videokonferenz ein. Zur Inspiration steht ein Leitfaden mit Ideen und Tipps zur Verfügung. Ziel sei es, dass Mädchen möglichst aktiv diesen Tag erleben, Berufe kennen lernen und diese in Erinnerung behalten. „Die Veröffentlichung des Teilnahmeangebots erfolgt über die Homepage www.girls-day.de. Hier können sich Betriebe ein Profil anlegen und das Praktikumsangebot selbstständig eintragen“, so Reichenecker. Auch die Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW) Mannheim lädt junge Mädchen ein, bei einem kostenlosen Online-Workshop von 9 bis 12.30 Uhr die Hochschule auf Distanz hautnah zu erleben. Mit ihrem Angebot zum Girls’ Day will die DHBW Mannheim Begeisterung bei jungen Frauen für Technik wecken und ihnen die Vielfältigkeit des Ingenieurberufs aufzeigen. So startet der Online-Workshop mit einem Überblick über das duale Studienangebot und die beruflichen Möglichkeiten für Ingenieurinnen. Dabei werden einzelne Studiengänge, laufende studentische Projekte kurz vorgestellt und in einem virtuellen Rundgang ein Campus mit den dazugehörigen Laboren gezeigt.

Mut machen fürs Technikstudium

In einem Vortrag stellen zwei Studentinnen das Studienprojekt CURE um den elektrischen Rennwagen vor und alles, was zur Arbeit rund um den Boliden gehört – und das ist viel mehr als einen Wagen zu konstruieren. Danach wird es praktisch: Mit den Teilnehmerinnen wird ein Solarfahrzeug gebaut. Damit das klappt, schickt die DHBW vor dem Workshop einen Bausatz inklusive Solarzelle und Motor per Post an die Teilnehmerinnen; während des Workshops wird Schritt für Schritt der Bau erklärt, so dass am Ende ein eigenes funktionierendes Fahrzeug vorliegen sollte.

„Vor dem Hintergrund des nach wie vor anhaltenden Ingenieurmangels gilt es, Frauen für die noch viel zu stark von Männern besetzen Berufe zu aktivieren und ihr Selbstbewusstsein frühzeitig zu stärken. Wir möchten den Girls’ Day nutzen, um Begeisterung für Technik zu wecken und Mut zu machen, sich für einen technisch orientierten Studiengang zu interessieren und sich dafür zu entscheiden“, erläutert Alexandra Dunz vom Studiengang Maschinenbau, die mit ihrer Kollegin Lilit Mkrtchyan vom Studiengang Integrated Engineering jedes Jahr ein neues Programm erstellt. lia