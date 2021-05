Zuhause auf Zeit gefunden

Das Queere Zentrum Mannheim (QZM) hat eine Übergangsheimat gefunden. Ab dem 1. Juni wird es in die ehemaligen Verlags- und Galerieräume der Edition Panorama in G 7, 14 auf 370 Quadratmetern ziehen, so der Verein. Der Begriff „queer“ schließt Menschen ein, die einer anderen als der heterosexuellen Geschlechtsidentität zugehörig sind. Während der „intensiven Immobiliensuche“ hatte das QZM über einen Artikel in dieser Zeitung einen Projektentwickler kennengelernt, mit dessen Unterstützung ein Neubau für das QZM möglich ist.

QZM-Vorsitzende Susanne Hun erläutert, warum das Gebäude nur als Übergang dient: „Leider ist G 7 wie viele andere Immobilien nicht komplett barrierearm. Trotzdem möchten wir mit dem Betrieb starten, um zumindest dem Raum- und Vernetzungsbedürfnis der Mannheimer Community nachzukommen.“ Ein Standort für den Neubau wird noch gesucht (Hinweise an die E-Mail: immobilie@qzm-rn.de). Das QZM hatte beim Beteiligungshaushalt der Stadt die Bürger überzeugt. Für den ersten Platz wurde eine Finanzierung in Höhe von 294 000 Euro eingestellt, die der Gemeinderat 2019 freigab. see