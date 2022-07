Zufriedene Museen

Etwas mehr als 3000 Gäste nutzten den „Tag der Heimatmuseen“ am Sonntag, um sieben Einrichtungen in Mannheimer Stadtteilen sowie das Heimatmuseum Ilvesheim kennenzulernen. Diese Zahl nannte jetzt auf Anfrage die Heinrich-Vetter-Stiftung. Sie hatte die Veranstaltung zu ihrem 25-jährigen Bestehen initiiert, den für die Besucher kostenfreien Buspendelverkehr und eine Broschüre über alle Standorte finanziert. Am Sonntagnachmittag sei es wegen der aufkommenden Hitze „etwas gemächlicher“ zugegangen. Dennoch seien die Heimatmuseen Sandhofen, Neckarau, Feudenheim, Seckenheim und Ilvesheim, das Seckenheimer Aufzugsmuseum, das Bunkermuseum Sandhofen und die Feudenheimer „Teutonia“-Schmiede zufrieden mit der Resonanz gewesen. Zudem wollten die ehrenamtlichen Museumsmacher Kontakt halten und haben bereits für Sonderausstellungen den Austausch von Objekten verabredet. Die Museumsbroschüre „Acht Museen an fünf Orten“ ist per E-Mail bei h.trinkaus@heinrich-vetter-stiftung.de kostenfrei erhältlich. pwr

