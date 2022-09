Zufrieden mit Wein&Genuss

Zufriedene Gesichter bei den Veranstaltern und den Standbetreibern nach neun Tagen Wein&Genuss auf den Kapuzinerplanken: „Knapp 20 000 Besucher sorgten bei durchgehend strahlendem Sonnenschein für einen neuen Besucher- und Umsatzrekord“, so Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City. Das geänderte Konzept einer neuen Anordnung der Stände mit nationalen und internationalen Weinen und Speisen, mit mehr Offenheit und mehr Sitzplätzen, sei bei den Besuchern aus Mannheim, aber auch aus der weiteren Umgebung, hervorragend angekommen. Bis am späten Abend seien die Tische durchgehend voll besetzt gewesen. Bereits ab dieser Woche geht es für Jürgen Kleine-Wilde vom organisierenden KW-Team aus Deidesheim an die Vorbereitung des Herbstmarktes, der vom 29. September bis 8. Oktober ebenfalls auf den Kapuzinerplanken stattfindet.

