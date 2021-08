„Zügige Aufnahme unterstützen“

Gökay Akbulut, Mannheimer Abgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der Linken, sagt zur Lage in Afghanistan: „Die Bundesregierung muss für dieses Desaster Verantwortung übernehmen. Deutschland muss die Menschen in Afghanistan unterstützen, die im Stich gelassen und deren Hoffnungen auf eine friedliche und freie demokratische Zukunft zerstört worden sind.“ Daher könne es nicht sein, dass sich Bundesregierung und alle anderen Parteien darauf beschränkten, Ortskräfte und ihre engsten Angehörigen in Deutschland aufzunehmen. „Diese etwa 10 000 Menschen sind nur sehr wenige all der Menschen, die sich seit der Machtübernahme der Taliban am vergangenen Sonntag auf die Flucht begeben werden.“ Hilfe vor Ort und in den Nachbarstaaten Afghanistans sei wichtig – „dennoch dürfen sich Deutschland und die EU nicht dagegen wehren, Menschen in Not bei uns aufzunehmen.“

Sofort viele Menschen retten

Dennis Ulas, Fraktionsvorsitzender LI.PAR.Tie. im Gemeinderat, appelliert an Stadt und Land: „Die grün-schwarze Landesregierung hat noch in diesem Jahr Menschen nach Afghanistan abgeschoben.“ Erst vor Kurzem „wurden Abschiebungen trotz der dauerhaft unsicheren Lage in Afghanistan lediglich ausgesetzt“.

Auch habe sich die Landesregierung bisher „noch immer nicht“ dafür eingesetzt, ein Programm für die zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten aufzustellen. Mannheim hat sich vor zwei Jahren zum Sicheren Hafen erklärt und sei bereit, Geflüchtete aus Seenot aufzunehmen: Man appelliere an Stadt und Land, „sich dafür einzusetzen, die zügige und unbürokratische Aufnahme von Menschen aus Afghanistan zu unterstützen und den Druck auf CDU, Innenminister und die Bundesregierung zu erhöhen.“ Man brauche eine Luftbrücke, um vielen Menschen Schutz bieten zu können.