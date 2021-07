Zu laut unterwegs

Ein 31-jähriger Mann ist laut Polizei am Samstagabend mit seinem Fahrzeug in posertypischer Manier in der Innenstadt unterwegs gewesen. Demnach war der McLaren kurz vor Mitternacht einer Streife in der Kunststraße aufgefallen, da der Mann mit laut dröhnendem Motor und quietschenden Reifen zwischen den Ampeln Kurzsprints durchführte. Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten es.

Bei einer Geräuschpegel-Messung wurde so festgestellt, dass der zulässige Geräuschwert deutlich überschritten wurde. Dadurch sei die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen, erklärte die Polizei, es dürfe im öffentlichen Verkehrsraum nicht mehr in Betrieb genommen werden. Das Fahrzeug wurde darum sichergestellt und zur Dienststelle der Verkehrspolizei gebracht. Eine zweite Messung dort habe den Wert bestätigt.

Bußgeld und weitere Kosten

Bevor der Mann sein Auto wieder in Empfang nehmen darf, muss es zunächst einem Sachverständigen vorgeführt und ein Geräuschgutachten für das Fahrzeug erstellt werden, so die Polizei. Der 31-Jährige sehe einem Bußgeld wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung entgegen. Zudem müsse er die Kosten für das Geräuschgutachten bezahlen. Das Fahrzeug muss vor einer Wiederinbetriebnahme im Straßenverkehr wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückversetzt werden. red/pol