Zu Fuß zum Abstrich

Corona-Schnelltest zu Fuß oder mit dem Auto – das bieten Daniel und Patrick Meyer ab Freitag, 14. Mai, auf dem Parkplatz des Vogelstang-Zentrums (Höhe Haus Nr. 6) und ab Freitag, 21. Mai, am ASV-Parkplatz in der Lauffener Straße 27 (Feudenheim) an. Die Terminvereinbarung, so Daniel Meyer, erfolgt online über die Seite der Stadt Mannheim oder die Internetadresse www.testandcheck.de. Angeboten werden nasale und – vor allem für Kinder – Spucktests. Alle Mitarbeiter, die Tests entnehmen, seien medizinische geschulte Fachkräfte, so Mayer. In der ersten Woche erhalte jeder Getestete eine FFP2-Maske kostenlos. Man biete den Testservice auch für Firmen und Schulen an und plane weitere Standorte, so der Betreiber. Geöffnet sind die beiden Standorte Montag bis Sonntag von 7 bis 18 Uhr, Anfragen per Email an Info@schnelltestcenter-vogelstang.de bzw. info@testcenter-feudenheim.de.

