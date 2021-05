Zu akademisch oder doch niederschwellig?

Mal vorsichtige Kritik, mal überschwängliches Lob äußerten die Stadträte im Kulturausschuss zum Veranstaltungsprogramm der Bundesgartenschau 2023. Projektleiter Fabian Burstein hatte das unter dem Motto „Lebenslust“ stehende Programm, das stark auf Koproduktionen zu den Buga-Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrung mit der regionalen Kulturszene setzt, zuvor ausführlich vorgestellt (wir berichteten).

Sehr skeptisch äußerte sich der neue CDU-Stadtrat Alfried Wieczorek. Die „theoretische Struktur“ sei zwar „intellektuell interessant“: „Alle akademisch Ausgebildeten werden voll auf ihre Kosten kommen“, so Wieczorek. Allerdings habe er den „Erlebnischarakter, der auf größere Menschengruppen zugeschnitten ist, nicht ganz so gefunden“, formulierte er vorsichtig – dabei erwarte man doch in sechs Monaten über zwei Millionen Besucher.

„Große Hochachtung“

Burstein fand das eine „total interessante Wahrnehmung“, doch er widersprach auch: „Ich habe eine exakt entgegengesetzte These“, das Programm sei „ultimativ niederschwellig“. Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier nahm ihn auch in Schutz. „Die Präsentation kam bei mir auch so ein bisschen akademisch an“, aber er kenne Burstein und sei sicher, „dass da nichts Akademisches rauskommt“. Angesichts der Probleme, in Mannheim „Stimmung für die Buga zu machen“ („Wenn man in die Stadt raushört – eigentlich ist keine Stimmung dafür da“), müsse die Kultur einen Beitrag leisten, „Stimmung zu machen“. Da könne es helfen, wenn man die Szene breit einbeziehe. Während der Buga lege er Wert darauf, so Fontagnier, dass auch Menschen, „die sich das nicht leisten können“, zu dieser Kultur Zugang erhalten.

„Wir werden uns Gedanken dazu machen“, antwortete Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach. Er verwies aber darauf, dass über die Eintrittspreise für die Bundesgartenschau der Aufsichtsrat entscheide, der aus Stadträten bestehe. Großes Lob für das Programm äußerte SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Riehle, weil es „insgesamt die Kulturlandschaft der Region zusammenbringe“ und ihr eine Perspektive biete. Dafür äußerte Riehle „große Hochachtung“. Burstein verfolge „den sehr richtigen Ansatz“, alle Veranstaltungen nach den Buga-Leitthemen auszurichten, der „unglaublich interessant“ sei, und er habe bei Bursteins Berufung „gehofft, dass genau das herauskommt“. „Ich freue mich darauf“, meinte ML-Fraktionsvorsitzender Achim Weizel. Er kritisierte aber, viele – englischsprachige – Titel von Veranstaltungen seien „nicht unbedingt volkstümlich“: „Pfälzer verstehen auch Deutsch“, so Weizel. „Wir werden darauf achten, sensibel agieren“, versprach Burstein daraufhin.

Auf die Frage von Weizel, wer die laut Konzept geplanten 5000 Veranstaltungen organisiere, verwies Burstein auf die zuständige siebenköpfige Abteilung der Bundesgarenschau-Gesellschaft, die außer ihm drei Fachkräfte konkret für das Kulturprogramm umfasse. Dazu kämen das bisherige Team des Luisenparks und die Zuarbeit von Künstlern. „Wir kaufen uns Fachkompetenz dazu“, ergänzte Schnellbach. Man werde ferner andere städtische Gesellschaften ebenso einbeziehen wie Freiberufler.

Kulturbürgermeister Michael Grötsch sagte zu, dass der Kulturausschuss künftig regelmäßig informiert werde. Man werde sicher manche Programmpunkte „noch stärker konkretisieren“ müssen.

