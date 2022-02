Zollbeamte auf SWR-Baustelle - neun Bauarbeiter ohne gültigen Aufenthaltstitel

Mannheim. Neun Bauarbeiter ohne gültigen Aufenthaltstitel hat der Zoll bei ihrer Arbeit auf einer Baustelle in der Neckarstadt angetroffen. Nach Polizeiangaben erfassten die Beamten bei der Kontrolle die Daten der Männer und informierten die Ausländerbehörde. Die Betonarbeiten an der Baustelle mussten unterbrochen werden, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts. Auch gegen den Arbeitgeber wird ermittelt.

Wie auf der Homepage des SWR bekanntgegeben wurde, ging es in der Polizeimeldung um die Baustelle des neuen SWR-Gebäudes an der Schafweide. Der Sender betont in der Nachricht, dass seine Vertragspartner verpflichtet seien, bei allen Baustellen den Vorschriften des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes zu folgen. Zunächst war noch unklar, bei welchem Unternehmen die Männer beschäftigt waren.