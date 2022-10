Zirkusshow aus Nahost

Kunststücke lernen und dabei Jugendliche aus Palästina treffen – das bietet die „Nablus Circus School“ in einem kostenlosen Workshop für Jugendliche am Freitag, 14. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr und Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Vermittelt werden Akrobatik und Jonglage. 1999 gegründet will das Zirkusprojekt ein Ort für Meinungsfreiheit, Kreativität und Freude für Kinder und Jugendliche sein. Die „Nablus Circus School“ betreut mehr als 300 Schüler in der Stadt Nablus, die im Westjordanland liegt. Mehr als 5000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene besuchen jedes Jahr die Aufführungen. Am Samstag, 15. Oktober, tritt die Zirkusgruppe um 15.30 Uhr mit ihrer Show in Sandhofen (Domstiftstraße 40) auf, der Eintritt ist frei. Anmeldung zum Workshop an: maria.brekle@kbz.ekiba.de lia

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1