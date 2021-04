Mannheim. Unbekannte haben in Mannheim Zigaretten und Bargeld im Gesamtwert von 650 Euro erbeutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brachen die Täter zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt einen Zigarettenautomaten auf Höhe der "Paddel-Gesellschaft" an der Rheinpromenade im Stadtteil Neckarau gewaltsam auf. Am Automaten entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 bei der Polizei.