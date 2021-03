„Was Sie uns heute hier gezeigt haben, war sehr beeindruckend und eröffnet wunderbare Aussichten auf eine zielführende Zusammenarbeit“ – so zitiert die Sprecherin der städtischen Bundesgartenschau-Gesellschaft, Tanja Binder, den Präsidenten der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald (HWK), Klaus Hoffmann. Gemeinsam mit seinem zehnköpfigen Vorstand hatte sich Hoffmann von Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga-GmbH über das Spinelli-Areal führen lassen. Es seien „schnell gemeinsame Schnittstellen in Bezug auf die Themen Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz“ klar geworden, so Binder.

Dass die BUGA 23 für Handwerksbetriebe in Mannheim und der Region eine große Chance darstellt, davon zeigte sich Schnellbach überzeugt: „Durch die hier getätigten Investitionen ist die Buga ein zentraler Motor für die Wirtschaft und die nachhaltige Stadtentwicklung. Durch die Buga wird vieles möglich – trotz Corona. Das sind im wahrsten Sinne beste Aussichten.“ red/lang