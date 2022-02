Ziel ist möglichst viel Unterrichtspraxis

Die Grundschule bleibt eine Domäne der Frauen, der Anteil hat sich gegenüber den Vorjahren noch einmal erhöht. Von den 96 angehenden Lehramtswärterinnen und -anwärtern, die am Dienstag mit ihrer feierlichen Vereidigung in den Schuldienst starteten, sind 83 (86,5 Prozent) weiblich. Im vergangenen Jahr lag die Quote noch bei 85, im Jahr 2020 bei 83 Prozent.

Mit den künftigen Grundschul-Lehrkräften legten am Dienstag auch 110 potenzielle Haupt-, Werkreal- und Realschullehrer (Sekundarstufe I) ihren Eid ab. Wie schon im Vorjahr Corona-bedingt nicht im großen öffentlichen Rahmen im Technoseum, sondern in Kleingruppen über den Tag verteilt – direkt im Staatlichen Seminar für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte in der Augustaanlage.

In den kommenden eineinhalb Jahren vervollständigen sie ihre Ausbildung in Schulen zwischen Neckar-Odenwald- und Rhein-Neckar-Kreis, in Mannheim oder Heidelberg. Ihr theoretisches Rüstzeug erhalten sie im Seminar. In der Sekundarstufe I ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen übrigens ausgeglichener – auch wenn die künftigen Lehrerinnen mit einem Anteil von 60 Prozent klar überwiegen.

Verunsicherung wegen Lehrproben

Die Vermittlung der Seminarinhalte erfolge vorerst in digitalen Formaten, teilt die Leiterin des Staatlichen Seminars, Andrea Riegler, dem „Mannheimer Morgen“ auf Anfrage mit. Was mögliche Infektionen betreffe, „gehen wir kein Risiko ein“, betont Riegler. In den engen Fluren des Seminargebäudes sei es kaum möglich, Abstände einzuhalten. Die Direktorin ist sich sicher, dass die Ausbildung darunter nicht leidet. Das hätten die „sehr guten Rückmeldungen“ im zurückliegenden Jahr gezeigt. Es zahle sich aus, dass das Seminar sich schon in den Jahren vor Corona auf digitale Formate vorbereitet habe.

Kernstück der Ausbildung ist allerdings die Unterrichtspraxis. In den Schulen sollten die angehenden Lehrkräfte deshalb vor Ort sein, „solange es geht“, so Riegler. Dem Kultusministerium „liegt ganz viel daran – egal, wie viele Schüler noch da sind“. Deshalb sollen nach jetziger Planung auch die ab Mitte März anstehenden Lehrproben in den Klassen gehalten werden. Ob die dynamische Infektionslage das zulässt, das fragen sich allerdings viele Betroffene, die Verunsicherung ist groß. „Ich verstehe das“, sagt Andrea Riegler. Aber sie beruhigt: Im Notfall – geschlossenen Klassen oder Schulen – könnten die Lehrproben auch als Präsentation gehalten werden.