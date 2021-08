Ziel des Wettkampfs ist das Miteinander

Schon am ersten Abend bot sich im VfR-Jugendzentrum ein Stelldichein von ehemaligen Spielern und Funktionären, die sich im Rahmen eines Legendenturniers zeigten. Stephan „Steps“ Groß, der einst vom VfR Mannheim ausgezogen war, um später eine Bundesliga-Karriere hinzulegen, war Betreuer des später siegreichen Teams des Kleinfeldturniers. „Ich bin beim VfR groß geworden und habe einen engen Bezug hierher. Ich freue mich, dass der Verein ein so tolles Jugendzentrum aufgebaut hat. Für mich war das ein sehr schöner Abend. Das Ergebnis ist zweitrangig, denn es war ein schönes Turnier unter Freunden“, so Groß. Seiner Mannschaft, die er gemeinsam mit Norbert Muris betreute und der unter anderem Spieler wie Benjamin Waldecker und Patrick Marschlich angehörten, gelang in einer Fünfergruppe im Modus „Jeder gegen jeden“ ungeschlagen der Turniersieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verzicht auf Pokal

Die restlichen Mannschaften „Team Heitz“, „Team Jüllich“, „Team VfR“ und „Team Sponsoren“ folgten auf den weiteren Plätzen. Doch der sportliche Ausgang war letztlich allen egal. Einen Siegerpokal gab es nicht, denn das Miteinander, die VfR-Familie und der Sport standen im Vordergrund. „Das war ein gelungener Abend und genauso, wie ich es mir vorgestellt habe“, resümierte Scheuermann.

„Es ging darum, Leute, die schon lange nicht mehr da waren, zusammenzubringen. Und das ist uns gelungen.“ Einer dieser alten Haudegen ist Dragan Antic, der Ende der 1980er Jahre für den VfR auf Torejagd gegangen ist und kurz vor einem Engagement beim damaligen Bundesliga-Spitzenklub 1. FC Köln gestanden hat, sich dann aber eine schwere Verletzung zuzog. Sein Lebensmittelpunkt stand zuletzt in Serbien, dennoch war Antic an beiden Tagen zugegen. „Der Verein liegt mir sehr am Herzen, ich hatte hier eine überragende Zeit“, so Antic.

Die Mannschaften, die das Kleinfeldturnier bestritten, zeigten kurzweiligen, torhungrigen, aber stets fairen Fußball. Kenan Kocak, der als Betreuer eines Teams vorgesehen war, musste zwar kurzfristig aus persönlichen Gründen absagen, dennoch hielten auch Klaus Heitz und Gernot Jüllich die Zügel bei den teilnehmenden Mannschaften gut in den Händen. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2