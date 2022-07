Zeugenaufruf nach Zoff

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung auf den Kapuzinerplanken. Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung bereits am vergangenen Samstagabend. Gegen 20.15 Uhr kam es in Höhe O 6,6 zu einer Schlägerei. Zunächst wurde ein 19-Jähriger von einem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser konnte mittlerweile identifiziert werden. Allerdings sollen sich nach Angaben von Zeugen mehrere zunächst unbeteiligte Personen in die Auseinandersetzung eingemischt haben. In deren Verlauf soll ein 17-Jähriger zu Boden geworfen und getreten worden sein. Das Polizeirevier Innenstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0621/1258-0 zu melden. dir/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1