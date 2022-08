Zeugen gesucht: Mercedes fährt VW auf und flüchtet in Mannheim

Mannheim. Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Mannheim am Samstag. Gegen 01.20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Autofahrer nach Angaben der Beamten die Käfertaler Straße. An der Einmündung Obere Clignetstraße hielt er an, um einen Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Ein grauer Mercedes fuhr dem stehenden VW auf und fuhr direkt mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Schaden an dem Wagen des 57-Jährigen beläuft sich auf 4.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen können unter der Rufnummer 0621/33010 abgebeben werden.

