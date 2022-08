Zeugen beobachten Diebstahl

Einen Fahrraddiebstahl haben zwei Zeugen am Dienstagabend in der Mannheimer Oststadt beobachtet. Nach Polizeiangaben wurden die Zeugen gegen 20 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich in einem Hinterhof in der Straße Rosengartenplatz an einem Fahrrad zu schaffen machte. „Dabei handelte es sich um ein schwarzes Damenrad mit gebogenem Lenker und einem Korb auf dem Gepäckträger“, schreibt die Polizei weiter in einer Pressemeldung. Kurze Zeit später sahen die Zeugen, wie der Dieb mit dem Damenrad an ihnen Richtung Wasserturm vorbeifuhr. Das abgetrennte Kabelschloss ließ der Fahrraddieb im Hinterhof zurück.

Beim Eintreffen der Polizei vor Ort trafen die Beamten den Fahrradbesitzer an. Außerdem konnte ein zweiter Geschädigter ermittelt werden, der angab, dass sein Rad, das gegenüber abgestellt war, früher am Tag ebenfalls gestohlen wurde. Als Zeitraum gab die Person 11.45 Uhr bis 16 Uhr an. Inwiefern der Täter für beide Diebstähle in Frage kommt, ist noch offen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0621/174 33 10 zu melden. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: männlich, 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er habe kurzes stoppeliges Haar und soll ein ausgewaschenes dunkelgraues Polo oder T-Shirt sowie eine olivgrüne Shorts getragen haben. Wegen der vielen Taschen an der Hose, handele es sich offenbar um eine Arbeitshose. Auf dem linken Oberarm war ein Tattoo, ein Tribal, zu sehen. vs