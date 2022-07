Zeuge stellt Einbrecher

Bei einem Einbruch in einen Bürokomplex in der Neckarstadt-Ost wäre der Täter beinahe erwischt worden. Laut Polizeibericht vom Sonntag schlug der Unbekannte am frühen Samstag gegen 4.50 Uhr an dem Gebäude im Huthorstweg mit einem Gegenstand ein Fenster ein und durchsuchte anschließend die Räume. Dann entwendete er noch eine Tasche aus dem Führerhaus eines vor dem Haus abgestellten Transporters. Dabei wurde der Mann jedoch von einem Zeugen beobachtet, angesprochen und zunächst festgehalten. Als der durch den Lärm alarmierte Besitzer der Tasche hinzukam, gab der Täter diese zurück und flüchtete. Er soll 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß sein, eine schwarze Regenjacke und weiße Adidas-Sneaker getragen haben. Telefonische Hinweise erbittet das Revier Neckarstadt unter 0621/330 10. pol/sma

