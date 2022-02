Zeuge deckt Unfallflucht in Mannheim auf

Mannheim. Ein aufmerksamer Zeuge hat eine Unfallflucht in der Mannheimer Innenstadt aufdecken können. Am Freitagnachmittag wurde laut Polizeibericht ein parkender Wagen in der Tiefgarage unter dem Marktplatz durch ein rückwärts ausparkendes Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Unfallverursachende Person habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Glücklicherweise habe sich ein Zeuge das Kennzeichen auf einem Zettel notiert und dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Dadurch konnte die Polizei die Fahrzeugführerin ermitteln, die einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro zu verantworten hat.

