Zensus 2022: Stadt zählt Einwohner

Von Mitte Mai bis Ende Juli werden die Einwohnerinnen und Einwohner Mannheims für den Zensus 2022 befragt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, findet dieser zeitgleich alle zehn Jahre in allen deutschen Städten und Gemeinden statt und wurde vergangenes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. In Deutschland sei der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Für die ausgewählten zu befragenden Personen besteht beim Zensus eine gesetzliche Auskunftspflicht, erklärte die Stadt.

„Auf Basis der durch den Zensus ermittelten Bevölkerungszahlen werden unter anderem der Länderfinanzausgleich, die Berechnungen für EU-Fördermittel und die Verteilung von Steuermitteln ermittelt. Das Ergebnis hat also auch deutliche Auswirkungen auf unsere Stadt. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn möglichst alle ausgewählten Personen an der Befragung teilnehmen“, erläuterte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).

Um die Befragungen persönlich durchzuführen, werden knapp 300 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte so kontaktarm wie möglich in den Stadtteilen unterwegs sein. Die Befragungen können mit genügend Abstand an der Tür oder im Flur erfolgen. Die Zensusdaten unterliegen der statistischen Geheimhaltung und werden ausschließlich für statistische Zwecke genutzt, hieß es weiter. red

