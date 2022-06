Zeitungen auf Schultoilette in Mannheim in Brand gesetzt - mehrere tausend Euro Schaden

Mannheim. Ein brennender Stapel Zeitungen hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in einer Mannheimer Schule ausgelöst. Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Schüler das Feuer auf einer Jungentoilette in einer Schule in der Maybachstraße gelegt hat. Wie die Beamten mitteilten, löste der Brandalarm gegen 15.30 Uhr aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen war eine leichte Rauchentwicklung feststellbar und der Brandort in dem Schulgebäude konnte bald lokalisiert werden.

Die Flammen hatten nicht auf feste Gebäudeteile übergegriffen und konnten schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Toilette und die Flure ausreichend gelüftet waren, konnte der Unterricht fortgesetzt werden.

Zum Zeitpunkt der in Brandsetzung fand in der Bildungseinrichtung noch Schulbetrieb statt. Die Lehrkräfte und die Schüler hatten aber bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen.

