Zeit zum Entschleunigen

Alles geht immer schneller! Vor 1000 Jahren brauchte man noch ein paar Wochen für eine Überquerung der Alpen, heute setzt man sich ins Flugzeug, und ein bis zwei Stunden später ist man dort. Früher haben sich Jungverliebte noch Briefe geschrieben und frühestens Tage später Antwort erhalten, heute schreibt man sich über einen Messingerdienst und ist enttäuscht, wenn nicht sofort eine Message zurückkommt. Menschen gewöhnen sich an diese Schnelligkeit, denken, es sei normal und ärgern sich, wenn andere nicht so schnell reagieren und mitkommen, mit ihren Gefühlen und Gedanken, mit ihren Bedürfnissen. Dabei brauchten wir nichts mehr oder weniger als Begegnung, Gemeinschaft, ein geselliges Miteinander. Das merkt man jetzt, am Ende eines weiteren Corona-Winters, mehr denn je. Wie schön wäre es, wenn mal wieder jemand vor der Tür steht und einfach klingelt oder klopft? Und wir dann einfach die Tür öffnen könnten und den Besuch hereinbitten – ohne Masken, ohne Angst vor Ansteckung, mit Zeit!

Heute hier – morgen dort

„Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss schon fort“, so hat Hannes Wader schon vor vielen Jahren gesungen. Und auch wenn sich vieles geändert hat, diese Ruhelosigkeit gibt es noch immer. Und so manches Mal stehen wir uns selbst im Wege, weil wir agieren wie Herdentiere. Wenn der Nachbar erzählt, wo er jetzt – trotz Corona – wieder mal eben kurz in Urlaub war, dann werden wir selbst ganz unruhig und überlegen: wohin könnte die Reise als nächstes gehen. Wenn ein „Leithammel“, neudeutsch „influencer“ eine neue Richtung einschlägt, dann folgen ihm seine „follower“ in möglichst ähnlicher Weise nach.

Es klopft an der Tür

Jesus sagt: „Gebt acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an! Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir.“ (Offenbarung 3,20) Ob wir Menschen dieses Klopfen wohl hören oder vielmehr die „likes“ auf diversen Posts und die Anzahl der follower zählen? Instragram-Accounts oder Ähnliches verschwinden von einem Tag zum andern. Bibelworte sind schon Jahrtausende alt und werden immer wieder neu als wahr, heilsam und hoffnungsstiftend erlebt. Kürzlich, als ich Drittklässlern die Geschichte von Mose erzählte, fragten sie mich, ob diese Geschichte wirklich passiert sei, bevor mich ein Schüler mit großen Augen anschaute und fragte: „Warst Du damals dabei?“

Geschichten erzählen, einander zuhören, Erfahrungen austauschen – wir brauchen einander! Und: es ist heilsam, dass es eine Instanz gibt, die über all diesen Dingen steht: Gott, unseren Schöpfer und Vollender! Er klopft bei uns an. Immer wieder. Ich freue mich, mit ihm Zeit zu verbringen, zu erzählen, zuzuhören und – spätestens wenn Corona es uns wieder ohne Beschränkungen erlaubt – auch das (Abend-)Mahl wieder mit ihm zu feiern.

Gebet von Henri Nouwen:

„Herr, ich bitte dich, geselle dich mir auf dem Wege zu, tritt durch meine verschlossenen Türen und nimm meine Torheit von mir. Öffne mir Herz und Sinn für das große Geheimnis deiner wirkmächtigen Gegenwart in meinem Leben und gib mir den Mut, anderen zu helfen, deine Gegenwart auch in ihrem Leben zu entdecken.“

Suse Best

Pfarrerin an der evangelischen Kirchengemeinde Schriesheim