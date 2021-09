Der betonierte Fußballplatz unter dem Collini-Steg ist am Donnerstagmittag reichlich gefüllt: Mehr als 500 Schülerinnen, Schüler und Lehrer stehen in weißen T-Shirts in einer Formation, die von oben das Wort „Peace“, übersetzt „Frieden“, ergibt. Am „White-T-Shirt-Day“, zu deutsch „Weißer-T-Shirt-Tag“, setzt die Justus-von-Liebig-Schule so ein Zeichen gegen Rassismus in der heutigen Gesellschaft.

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ besteht aus sogenannten „Courage-Schulen“, die sich gegen Diskriminierungen aller Art und speziell gegen Rassismus stark machen. Der Titel ist dabei keine Auszeichnung, sondern eine Selbstverpflichtung. Diese beinhaltet, nachhaltige Projekte und Aktionen durchzuführen, einzuschreiten, wenn jemand an der Schule diskriminiert wird und respektvoll miteinander umzugehen sowie sich aktiv an den Projekten gegen Rassismus zu beteiligen. Eine Schule wird zur „Courage-Schule“, wenn sich 70 Prozent der Schulmitglieder der Selbstverpflichtung verschreiben. Mehr als 3000 Schulen befinden sich bereits in dem Netzwerk, 20 von ihnen sind in Mannheim. Die Justus von Liebig Schule ist seit zwei Jahren im Netzwerk vertreten. jpp

Das Projekt findet zum zweiten Mal statt und soll in den kommenden Jahren zur Tradition werden – beim ersten Mal, im Jahr 2019, formten die Schulmitglieder das Friedenszeichen (wir berichteten). „Es geht um Frieden, Zusammenhalt und Respekt“, erklärt der Koordinator, Heiko Scheurich, der mit der Planungsgruppe auch andere Aktionen gegen Rassismus organisiert.

Keine Auszeichnung

Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hat es sich die Justus-von-Liebig-Schule auf die Fahne geschrieben, gegen Diskriminierungen aller Art aufzustehen und besonders über Rassismus aufzuklären. Der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule ohne Courage“ wird von dem gleichnamigen Netzwerk ausgestellt, ist jedoch keinesfalls ein Zertifikat oder eine Auszeichnung dafür, dass es unter den Schulmitgliedern keine Diskriminierung mehr gäbe. „Wir führen immer neue Aktionen gegen Diskriminierung durch“, erklärt Scheurich. Das Logo am Schulgebäude ist nämlich keine Trophäe, sondern eine Selbstverpflichtung. Mindestens 70 Prozent der Schulmitglieder, also nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch Lehrer und weiteres Personal, müssen diese unterschreiben, damit die Schule zur „Courage-Schule“ wird. Zu der Verpflichtung gehört unter anderem, gegen Diskriminierung an der eigenen Schule aufzustehen und aktiv an Projekten gegen Rassismus teilzunehmen.

Aufklärung im Unterricht

Die Justus-von-Liebig-Schule geht hierbei noch einen Schritt weiter und klärt im Unterricht speziell über die anstehenden Themen der Aktionen auf. Am White-T-Shirt-Day stand speziell das Thema „Courage“ im Mittelpunkt. Alexandra aus der Klasse 1S hat hierzu schon Erfahrungen gemacht. Sie rief drei Jungen auf einem Spielplatz dazu auf, ihren Müll in den Abfalleimer zu werfen, statt ihn im Sandkasten liegen zu lassen. Dass die Schule den Schülerinnen und Schülern den Rücken stärkt und sie darin bekräftigt, auch in Situationen wie dieser aufzustehen, findet sie gut. Auch Alicia aus der 1S weiß, dass es nicht immer einfach ist, in der Öffentlichkeit für die richtigen Dinge einzustehen. „Es ist mutig“, bewertet sie die Aktion der Schule, freut sich aber, nicht alleine, sondern in einer großen Gruppe gewesen zu sein. „Wir wollen Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern schaffen“, erklärt Scheurich. Besonders im „Schmelztigel“ der Justus-von-Liebig-Schule sei dies wichtig. Mit knapp 70 unterschiedlichen Nationalitäten und viel Fluktuation müsse ein inklusives Umfeld für alle geschaffen werden.

Dass es Scheurich und der Grupppe für die Aktionen gegen Rassismus gelingt, dieses Ziel umzusetzen, zeigen vergangene und laufende Projekte an der Schule. Erst im Oktober 2020 bekam sie den ersten Platz beim Demokratiepreis der Stadt Mannheim für das Projekt „Hand drauf“, bei dem Schülerinnen und Schüler individuell eine Hand auf Papier gestalteten.

Zurzeit werden in allen Sprachen der Schülerinnen und Schüler die Worte „Frieden, Zusammenhalt, Respekt“ auf die Stufen im Treppenhaus geklebt. Die ersten 20 Sprachen sind bereits vorhanden, der Rest folge schon bald.

Zusammenarbeit mit Adlern

Das zweite laufende Projekt, Bänke aus Gabionen – also mit Steinen gefüllte Gitterkästen – soll im Frühjahr fertiggestellt werden. Diese werden dann mit individuell bemalten Exemplaren gefüllt. „Wir feiern dann in Kooperation mit den Adlern ein Regenbogenfest“, freut sich Scheurich schon jetzt.