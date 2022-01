Zeichen für Aufnahme

In zehn Städten in Baden-Württemberg fordern Menschen am Samstag, 29. Januar, ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete – auch in Heidelberg und in Mannheim. Auf dem Paradeplatz wollen Aktivistinnen und Aktivisten der Seebrücke Mannheim im Rahmen der Kampagne „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ um 17 Uhr mit einer Kundgebung auf „andauernde Menschenrechtsverletzungen an den europäischen Außengrenzen“ aufmerksam machen, wie die Initiative mitteilt.

„Im Jahr 2021 sind nach offiziellen Angaben über 1800 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer gestorben“, so Anna Mayer von den Seebrücken Baden-Württemberg. Seit dem Jahr 2020 fordern Organisationen von der Landesregierung die zusätzliche Aufnahme von geflüchteten Menschen, die an den Außengrenzen Europas stranden. Jetzt verweist die Seebrücke auf den Koalitionsvertrag, in dem die Landesregierung es sich zur Vorgabe mache, „im Einvernehmen mit dem Bund ein entsprechendes Landesaufnahmeprogramm umsetzen und dazu beitragen, dass auch Kommunen mehr Möglichkeiten erhalten, um Menschen in Notsituationen aufzunehmen“. Doch Schritte in diese Richtung seien noch keine Schritte eingeleitet worden. Mit grünen Lichtern und Kerzen soll beim Aktionstag ein Zeichen für ein Aufnahmeprogramm gesetzt werden. „Ob an der Grenze zwischen Polen und Belarus, auf der Balkanroute oder in überfüllten griechischen Lagern – wir müssen handeln!“, sagt Claudia Omoregie von Seebrücke Mannheim.

