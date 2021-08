Zehn Autofahrer innerhalb von 75 Minuten über Rot gefahren

Mannheim. Die Polizei hat bei Kontrollen in der Mannheimer Innenstadt zehn Autofahrer innerhalb von 75 Minuten festgestellt, die bei Rotlicht über eine Ampel gefahren sind. Nach Angaben der Behörde wurde das Verhalten der Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen zwischen 7 Uhr und 8.15 Uhr an der Kreuzung der Bischmarckstraße zum Parkring aufgrund von Bürgerbeschwerden überwacht.

Die Betroffen müssen nun mit einem Bußgeld von 90 Euro rechnen. Da bei zwei Autofahrern das Rotlicht länger als eine Sekunde auf der Ampel angezeigt wurde, erwartet sie ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro. Zudem wurden zwei Punkte im Fahreignungsregister eingetragen und ein Fahrverbot von einem Monat verhängt.

Auch ein Radfahrer habe das Rotlicht missachtet. Dieser muss nun mit einem Bußgeld von 60 Euro und einem Punkt rechnen.