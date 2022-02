Zaz kommt im Mai in den Rosengarten

Mannheim. Weil die Sängerin selbst an Covid-19 erkrankt war, musste Zaz ihre Januar-Konzerte absagen, darunter auch ihren Auftritt in Mannheim. Nun steht der Nachholtermin fest: Die französische Interpretin wird am Freitag, 27. Mai, im Mozartsaal im Rosengarten zu Gast sein. Wie der Veranstalter mitteilt, behalten bereits im Vorverkauf erworbene Karten ihre Gültigkeit. Nachgeholt werden auch die abgesagten Konzerte in Nürnberg (nun am 29. Mai) und Hannover (3. November). Im Rahmen ihrer Tour kommt sie auch nach Stuttgart, Schwetzingen und Frankfurt. Im Herbst 2021 hatte Zaz ihr fünftes Album „Isa“ veröffentlicht. Einem größeren Publikum bekannt geworden war die Französin im Jahr 2010 vor allem mit ihrem Hit „Je Veux“.

