Zarrouk bewirbt sich um Vorsitz

Nach Vorstandsmitglied Christian Hötting hat ein weiterer Kandidat seine Bewerbung für das Amt des Kreisvorsitzenden der CDU Mannheim abgegeben. Es ist der Mannheimer Ilya Zarrouk (Foto), studierter Politik- und Verwaltungswissenschaftler und Historiker.

© Zarrouk

In einer Pressemitteilung teilte der 40-Jährige am Mittwoch mit, dass er mit seiner Bewerbung die „desaströse Situation“ des CDU-Kreisverbandes auflösen wolle. In der CDU Mannheim gebe es sehr große Verwerfungen, das Vertrauen in die Kreispartei sei maximal erschüttert. Über Jahre sei keine Politik im Sinne der Stadt und der Bürger betrieben worden, „geschweige denn eine bürgerlich-christdemokratische Politik“. Wichtige Themen wie Ordnung und Sicherheit oder Mittelstandspolitik wurden laut Zarrouk nicht mehr gemacht. Zudem seien namhafte CDU-Granden, die über Jahrzehnte für den Kreisverband gekämpft und gearbeitet hätten, einfach geschasst worden.

Kurskorrektur gefordert

Zarrouk fordert eine grundsätzlichen Kurskorrektur. Posten sollten nicht mit alten Konzepten und Personen, die auch an dem Mannheimer Wahldesaster größtenteils schuld seien, besetzt werden. Niemand, der anderer Meinung ist als der Kreisverband, dürfe ausgeschlossen werden. „Die CDU Mannheim braucht neben einen starken Willen auch ein strategisch-langfristiges kommunales Grundsatzprogramm, welches es zu entwickeln gilt, das sich mit Blick auf das Jahr 2023 ausrichtet“, schreibt Zarrouk in seiner Mitteilung. Im Jahr 2023 wird der Mannheimer Oberbürgermeister neu gewählt. stp