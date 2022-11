Zamperoni bei „Neudenken“

Die Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen laden zur Veranstaltung „Neudenken“ am Mittwoch, 16. November, um 19 Uhr ein. Gastredner im John Deere Forum, John-Deere-Straße 70, wird Ingo Zamperoni sein. Der Fernsehmodetor und Journalist spricht zum Thema „Öffentlich-rechtliche Medien: Ein Grundpfeiler unserer demokratischen Gesellschaft? Über das Medienvertrauen in Krisenzeiten und den Wert von unabhängigem Journalismus“.

Wie kann der Wert von journalistischer Unabhängigkeit wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden? Müssen öffentlich-rechtliche Medien „neudenken“, um Vertrauen zurückzugewinnen? Zu diesen Fragen wird Zamperoni Stellung nehmen und eine Einschätzung aus Expertensicht geben. An seinen Vortrag schließt sich eine Podiumsdiskussion an. dir/red