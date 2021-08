Zahlreiche Rotlichtverstöße

Wegen Bürgerbeschwerden hat die Polizei am Dienstagmorgen an der Kreuzung Bismarckstraße/Parkring „Überwachungsmaßnahmen hinsichtlich Rotlichtverstößen“ durchgeführt. Nach Polizeiangaben wurden innerhalb von 75 Minuten zehn Autofahrer festgestellt, die über Rot fuhren. Die Autofahrer sehen deshalb nun einem Bußgeld von 90 Euro entgegen. Bei zwei Fahrern dauerte das Rotlicht bereits mehr als eine Sekunde an, so die Polizei. Hier sei ein Bußgeld von 200 Euro zu erwarten. Zudem werden zwei Punkte im Fahreignungsregister eingetragen und ein Fahrverbot von einem Monat verhängt. Auch ein Radfahrer missachtete das Rotlicht, hieß es von den Beamten. red/pol

