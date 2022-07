Zahlen steigen weiter an

Die Coronafallzahlen in Mannheim sind vergangene Woche um 1913 Neuinfektionen gestiegen. Am Freitag, 8. Juli, vermeldete die Stadt insgesamt 108 227 Fälle seit Pandemiebeginn. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank nach Angaben des Landesgesundheitsamts leicht von 643,8 am vergangenen Freitag auf aktuell 618,0. Die Zahl der noch Infizierten lag bei 1625, eine Woche zuvor waren es noch 1842. Mittlerweile sind 490 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, drei innerhalb der vergangenen sieben Tage, teilt die Stadt Mannheim mit. Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoinformationssystem der Stadt. mek

Info: www.gis-mannheim.de/ impfkarte