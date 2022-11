Zahlen sinken erneut leicht

Die Corona-Fallzahlen in Mann- heim sind in der vergangenen Woche wiederholt leicht zurückgegangen. Am Freitag, 24. November, kamen 46 neue Fälle hinzu, wie die Stadt Mannheim mitteilte. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt damit bei 241. In der Woche zuvor waren es noch 302 Mannheimerinnen und Mannheimer, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten.

Die Gesamtzahl der mit Corona Infizierten liegt im Stadtgebiet bei 131 001, 130 225 gelten als Genesen. Die Zahl der Menschen, die an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, ist in dieser Woche nicht gestiegen und liegt noch bei 535. Die Inzidenz im Stadtkreis Mannheim beträgt 117,1, eine Woche zuvor lag sie bei 119,9. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,7, eine Woche zuvor lag sie 3,9. mek