Die Corona-Fallzahlen in Mann- heim sind in der vergangenen Woche weiter zurückgegangen. Am Freitag kamen 62 neue Fälle dazu, wie die Stadt mitteilte. Zwar gab es mit 302 akuten Fällen gegenüber dem Vortag (223) einen leichten Anstieg, die Zahl lag aber unter der Zahl vor einer Woche (376). dir

