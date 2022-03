Zahl der Minijobs in Mannheim deutlich zurückgegangen - Gastgewerbe besonders betroffen

Mannheim. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Minijobs in Mannheim stark zurückgegangen. Mitte des vergangenen Jahres gab es nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vom Montag mit 32.900 Stellen rund 4.000 weniger als 2019. Das macht ein Minus von etwa elf Prozent. Die NGG beruft sich in ihrer Mitteilung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Besonders betroffen sei das Gastgewerbe. 1.200 Arbeitskräfte verloren ihren Job (minus 21 Prozent). "Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke – viele Minijobber leben in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Dabei haben sie weder Anspruch auf das Arbeitslosen- noch auf das Kurzarbeitergeld“, kritisiert Elwis Capece, Geschäftsführer der NGG-Region Mannheim-Heidelberg.

Mit der von der Ampel-Regierung geplanten Anhebung der Verdienstgrenze auf 520 Euro statt wie bisher 450 Euro fordert die Gewerkschaft eine grundlegende Reform in Sachen Minijobs: Für diese müsse bereits ab dem ersten Euro die Sozialversicherungspflicht gelten. Erst wenn Sozialabgaben, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeiträge gezahlt würden, könnten Beschäftigte wirksam geschützt werden. Dies hätte in den Augen von Capece Vorteile: Der Fachkräftemangel würde bekämpft werden, von dem in Mannheim vor allem Hoteliers und Wirte betroffen seien. „Fachleute gewinnt man nicht, indem man kaum abgesicherte Stellen mit wenigen Wochenstunden bietet, sondern reguläre Arbeitsverträge mit Perspektive und sozialem Netz. Davon würden am Ende alle profitieren – die Beschäftigten, die Betriebe und durch höhere Einnahmen auch der Staat und die Sozialversicherungen“, erklärte Capece.

Gleichzeitig erinnert die NGG an den Koalitionsvertrag, in dem es heißt, dass Minijobs nicht „als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht oder zur Teilzeitfalle werden“ sollen. Doch Capece befürchtet, dass mit der Anhebung der Verdienstgrenze noch mehr Arbeitnehmer unter prekären Bedingungen - etwa ohne Arbeitslosenversicherung - arbeiten müssten. „Wenn die Bundesregierung die Verdienstgrenze bei den Minijobs anheben sollte, dann dürfte das viele reguläre Arbeitsplätze verdrängen“, warnt Capece und sagt weiter: „Für die Betroffenen, zu einem Großteil Frauen, wird das zur Karrierefalle. Und spätestens im Alter ist Armut vorprogrammiert.“ Die Politik baue krisenanfällige Stellen weiter aus, statt sie einzudämmen – und das mit den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie. Das sei ein „Irrweg“, so Capece.