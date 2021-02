  Zahl der Ermittlungsverfahren gesunken

Die Pandemie brachte auch Veränderungen für die Mannheimer Staatsanwaltschaft. 2020 gab es weniger Ermittlungsverfahren als im Vorjahr. Letztes Jahr waren es rund 37200 Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte, im Vorjahr noch über 2000 Verfahren mehr. Einen Rückgang im ähnlichen Größenbereich gab es auch bei den Verfahren gegen unbekannte Täter. Hier leitete die Staatsanwaltschaft letztes Jahr rund 21700 Verfahren ein.

Einen Einbruch der Zahlen sieht die Staatsanwaltschaft darin allerdings nicht. Die Anzahl der Ermittlungsverfahren unterliegt über die Jahre immer wieder Schwankungen, so ein Behördensprecher. Der Rückgang für 2020 dürfte „nicht unerheblich“ mit der Pandemie zusammenhängen. So lasse sich die durch den Lockdown eingeschränkte Mobilität, das fehlende Nachtleben oder der Wegfall von Großveranstaltungen auch bei der Zahl der Betäubungsmittelverfahren oder Straßenverkehrsdelikten ablesen. Verkehrsstrafsachen wie Trunkenheitsfahren sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 18 Prozent zurückgegangen, kleinere Betäubungsmitteldelikte um rund 15 Prozent.

Mehr Umweltstraftaten

Deutlich zugenommen hätten hingegen vor allem Umweltschutzstraftaten (+74 Prozent). Darunter fielen unter anderem Tierquälerei, oder etwa das Entsorgen von Altöl im Wald. Ursachen für den starken Anstieg kann die Behörde nicht nennen. Letztes Jahr hätten daneben auch politisch motivierte Straftaten zugenommen und zwar um rund ein Viertel. Hierunter fiele unter anderem etwa Volksverhetzung oder das Zeigen des „Hitlergrußes“.

Der Sprecher wies darauf hin, dass sich die Zahlen der Staatsanwaltschaft nicht zwangsläufig mit denen der Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Mannheim decken müssten. Im Bereich Betäubungsmittel bearbeite die Staatsanwaltschaft etwa auch Fälle der Bundespolizei, nennt er ein Beispiel.

Was sich nicht wesentlich verändert hat, sind die Ergebnisse der Ermittlungen: Von den erledigten Ermittlungsverfahren endeten 21 Prozent bei der Staatsanwaltschaft mit einer Anklage oder einem Strafbefehl (Vorjahr: 20 Prozent). 30 Prozent der Verfahren wurden eingestellt, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gab (Vorjahr: 28 Prozent). Die weiteren Verfahren wurden anderweitig erledigt, etwa mit Auflagen eingestellt oder an andere Behörden weitergereicht.

Krise und Abstandsregeln beeinträchtigten auch die Arbeitsweise der Behörde selbst: „Während des ersten Lockdowns wurden seitens der Gerichte im Wesentlichen nur noch eilbedürftige Verfahren verhandelt, insbesondere Haftsachen“, erklärt der Sprecher. Während des zweiten Lockdowns laufe der Sitzungsbetrieb abgesehen vom erhöhten Infektionsschutz „beinahe normal“ weiter. Es würden nur vereinzelt „nicht eilbedürftige“ Sitzungstermine aufgehoben, insbesondere wenn viele Personen beteiligt seien.

Die Staatsanwaltschaft betreibt seit letztem Juni - als dafür eine neue Stelle geschaffen wurde - beschleunigte Verfahren. Darin sollen „einfache Sachverhalte“ verhandelt werden, die mit einer überschaubaren Beweisaufnahme verbunden sind, erklärt der Sprecher. Sie eigneten sich besonders für Diebstahlsdelikte, zum Beispiel wenn der Beschuldigte auf frischer Tat ertappt werde. Gegen 75 Personen wurde letztes Jahr ein beschleunigtes Verfahren gestellt. Der überwiegende Teil betreffe mit 80 Prozent Diebstahlsdelikte. In Einzelfällen sei das Verfahren auch zum Beispiel bei Widerstand gegen Polizisten, Beleidigung, Körperverletzung oder Fahren ohne Führerschein eingesetzt worden. Die beschleunigten Verfahren haben sich in der Praxis bewährt, insbesondere bei der effektiven Bekämpfung der „kleineren Kriminalität“, heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft.

Zu einer weiteren Änderung kam es am Jahresanfang. Seit Januar werden laut Staatsanwaltschaft Fälle der häuslichen Gewalt in zwei Abteilungen gebündelt bearbeitet und auch statistisch gesondert erfasst werden: So erhoffe man sich zusammen mit der Polizei, Täter noch früher verfolgen zu können.