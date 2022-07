Zahl der Arbeitslosen in Mannheim steigt im Juni an

Mannheim. Die Zahl der Arbeitslosen in Mannheim ist gestiegen. Im Juni waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 12 627 Personen ohne Job, 1250 mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 7,2 Prozent. Im Vormonat waren es noch 6,5 Prozent gewesen; vor einem Jahr hatte sie 7,3 Prozent betragen. Im Juni meldeten sich 3386 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das waren 2008 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 2163 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 2139 mehr als im Juni 2021.

Nach Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit recht unterschiedlich. Bei den Männern ist ein Rückgang um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu verzeichnen, bei den Frauen ein Anstieg um 0,3 Prozent. In der Altersgruppe von 15 bis unter 25 ist der höchste Anstieg um 2,5 Prozent im Vergleich zum Juni 2021 zu sehen, bei den 50- bis unter 65-Jährigen ist die Quote innerhalb eines Jahres sogar um 0,2 Prozent zurückgegangen.

Der Stellenmarkt entwickelte sich positiv. Im Bezirk Mannheim waren im Juni 2883 Arbeitsstellen gemeldet, 142 mehr als im Mai. Noch deutlicher fällt das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat aus: Es gab 747 Stellen mehr, also ein Plus von 35 Prozent. Arbeitgeber meldeten im Juni 677 neue Arbeitsstellen, 147 mehr als vor einem Jahr. 1810 Ausbildungsstellen waren gemeldet (Vorjahr: 1671). Dem standen 1473 Bewerber gegenüber (Vorjahr: 1585).