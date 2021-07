Zahl der Arbeitslosen in Mannheim geht im Juli zurück

Mannheim. Der Arbeitsmarkt in Mannheim entwickelt sich weiter positiv. Auch im Juli ist die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen – um 0,1 Prozentpunkte auf 7,2 Prozent. Wie die Agentur für Arbeit Mannheim am Donnerstag mitteilte, sinkt die Arbeitslosigkeit im Vormonatsvergleich stärker als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Zwar seien mehr Menschen (781) als im Vormonat (664) aus einer Erwerbstätigkeit heraus arbeitslos geworden, es hätten aber auch mehr Personen (744 zu 708 im Juni) eine neue Tätigkeit aufgenommen und damit ihre Arbeitslosigkeit beendet. Betrachte man das Verhältnis von Zu- und Abgängen saisonbedingt, entwickelten sich beide Werte – wie auch in den vergangenen Monaten – positiv. Ebenfalls erfreulich sei der Trend beim Zugang offener Arbeitsstellen (635).

Noch viele Chancen auf dem Ausbildungsmarkt

„Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten Monaten stabilisiert sich. Der Zugang an gemeldeten Arbeitsstellen erreicht dabei fast den Wert von vor zwei Jahren“, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mannheimer Agentur. Gute Nachrichten hat Schulz auch für junge Menschen: Der Ausbildungsmarkt biete weiterhin vielfältige Chancen, derzeit seien noch 598 Duale Ausbildungs- und Studienplätze mit Beginn in diesem Jahr offen gemeldet. „Unser Ziel ist es, möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber mit den vorhandenen Angeboten zu versorgen. Wichtig ist dabei, dass in diesem Jahr bei vielen Arbeitgebern auch ein Ausbildungsbeginn nach dem 1. September möglich ist“, so Schulz. Die Agentur für Arbeit biete allen Interessierten volle Unterstützung. „Daher appellieren wir an alle Ausbildungssuchenden oder deren Eltern: ,Kommen Sie auf uns zu!‘“