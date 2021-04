Zäune halten Reptilien ab

Auf der Maulbeerinsel und am Neckarufer errichtet die Bundesgartenschau-Gesellschaft jetzt Eidechsenschutzzäune. Die etwa 40 Zentimeter hohen Teile aus schwarzem Kunststoff sind bereits in der Au und dem künftigen Bundesgartenschau-Gelände auf dem Spinelli-Areal bekannt. Nun bilden sie auch die erste Stufe der Vorarbeiten für die geplante Renaturierung des Neckarufers. Diese Schutzzäune sollen verhindern, das Reptilien in die Bereiche wandern, in denen im Sommer die Arbeiten beginnen sollen. Die Zäune werden parallel zum Fuß- und Radweg am Hans-Reschke-Ufer, entlang des Neckars am Fuße der Böschung sowie entlang der Maulbeerinsel aufgestellt – mit sicherer Entfernung zur Baustelle, mit der bis 2023 das Ufer umgestaltet wird. Der Schutzzaun beginnt etwa 200 Meter westlich des Fernmeldeturms und zieht sich bis zur Riedbahnbrücke. pwr

