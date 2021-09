Zähes Ringen um den Trassenverlauf

„Erörterungstermin“ lautet etwas sperrig die Anhörung des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe rund um den heftig diskutierten Radschnellweg. Umso lebendiger entwickelt sich im Käfertaler Kulturhaus der Austausch von Argumenten rund um die heftig diskutierte Radschnellverbindung von Weinheim nach Mannheim. Und dabei blitzt immer wieder auf, dass sich die Geister vor allem am Naturschutzgebiet Feudenheimer Au scheiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dem Teilabschnitt des Radschnellweges im Bereich der Feudenheimer Au bis zur Völklinger Straße einschließlich Anbindungsweg Vogelstang und Wallstadt sind inzwischen Einwendungen eingegangen, die mehrere dicke Ordner füllen. Simone Harms vom RP-Referat Recht hat vorsichtshalber die pfundschweren Unterlagen mitgebracht Ihre Kollegin Andrea Ebnet – sie wird über die Planfeststellung entscheiden – eröffnet den Erörterungstermin mit dem Hinweis, dass Träger des Vorhabens sowie Behörden, außerdem Vereinigungen, Anwohner und Bürger, die sich bereits zu dem Projekt geäußert haben, nun Gelegenheit bekommen, ihre Argumente mündlich zu vertiefen. Aber wer sich nicht zu Wort melde, so die Juristin vom Regierungspräsidium, müsse nicht mit Nachteilen rechnen: „Wir berücksichtigen alle Einwendungen – auch die ausschließlich schriftlich formulierten.“

Notfalls vor Gericht

Beim Buga-Aktionstag auf dem Spinelli-Gelände am vergangenen Sonntag bekamen die Besucher einen Eindruck, wie der geplante Radschnellweg aussehen soll. © Buga 23/Daniel Lukac

Rund ein Dutzend der „Vorhabenträger“, wie es auf den Schildern heißt, sind in den Saal des Käfertaler Kulturhauses gekommen, um Rede und Antwort zu stehen – darunter der Konversionsbeauftragte Klaus-Jürgen Ammer, Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach und Buga- Hochbauchef Volker Jurkat. Die Projektplaner blicken in den Saal, wo Vertreter von Verbänden, beispielsweise vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Naturschutzbund (NABU), aber auch Einzelkämpfer an den Tischen mit den Mikrofonen sitzen. Platz genommen hat auch Ulrich Schäfer, der gemeinsam mit Hans-Jürgen Hiemenz eine Petition gegen die Buga-Trasse durch die Feudenheimer Au initiiert hat.

Auch wenn beim Pro und Contra die vorgetragenen Meinungen weit auseinandergehen, so gibt es einen gemeinsamen Nenner: Grundsätzlich wird begrüßt, das Radwegenetz auszubauen. Und niemand im Saal spricht sich gegen einen Schnellweg für Radler aus – insbesondere für Berufspendler, die bereit sind, das Auto in der Garage stehen zu lassen oder ganz aufzugeben, sofern sie auch per Wadenkraft schnell an den Arbeitsplatz und wieder nach Hause kommen. Der Protest der Einwender richtet sich hauptsächlich gegen die geplante Trasse durch das Naturschutzgebiet Feudenheimer Au. „Das geht gar nicht!“, „ein Tabu!“, „Da machen wir nicht mit!“ – Formulierungen wie diese ziehen sich einem roten Faden gleich durch Diskussionsbeiträge im Plenum. Die vorgetragenen Kritikpunkte sind, wie schon bei zurückliegenden Anhörungen und Gesprächen, äußerst vielfältig: Sie reichen von der Gefährdung eines sensiblen Ökosystems über unnötige Versiegelung von Flächen bis zur mangelnden Sicherheit anderer Gruppen, beispielsweise von älteren, auch sehbehinderten Spaziergängern. Die Vorhabenträger halten mit Argumenten aus ihrer Sicht dagegen und betonen mehrfach, viele der Anregungen und Beschwerden bereits übernommen zu haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Debatte präsentiert sich breit gefächert – schließlich hat die Planfeststellungsbehörde als Themen Verkehr, Barrierefreiheit, Natur-und Artenschutz, Freizeitnutzung und Landwirtschaft vorgegeben. Bis zur Mittagspause ist noch unklar, ob die riesige Tagesordnung überhaupt an dem Mittwoch zu schaffen ist oder noch der Donnerstag drangehängt werden muss. Um 16.30 Uhr endet der Erörterungs-Marathon. Gleichwohl dürfte so ziemlich jeder den Saal mit der Erkenntnis verlassen, dass der erbitterte Streit um die Rad-Trasse durch die Feudenheimer Au damit keineswegs abgeschlossen ist. Beispielsweise hat Paul Hennze vom NABU Mannheim angekündigt: Sollte der Radschnellweg wie derzeit geplant durch das Naturschutzgebiet führen, dann werde die NABU- Ortsgruppe beim Landverband den Antrag stellen, vor Gericht zu ziehen.