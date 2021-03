Für Schlagzeilen sorgte, dass der Bekleidungskonzern C&A vom Münchner Landgericht verurteilt wurde, die während des ersten Lockdowns einbehaltenen April-Mieten nachzuzahlen. Hingegen bekam ein Möbelhaus vom gleichen Gericht Corona-bedingte Mietabzüge zuerkannt. Solcherart Verfahren, in denen wirtschaftlich bedrohte Händler, Gastronomen und andere Geschäftstreibende mit Immobilieneigentümern um Nachlässe ringen, sind inzwischen auch bei Mannheimer Zivilkammern anhängig – worüber öffentlich aber nur ungern gesprochen wird. Der „MM“ hörte sich um.

Mieten für Läden oder ganze Geschäftshäuser, die wegen Pandemie-Schutzmaßnahmen schließen mussten, „treiben uns mächtig um“, erklärt Andreas Paul, Geschäftsführer des Mannheimer Vereins „Haus und Grund“. Er empfiehlt Eigentümern: „Reden Sie mit Ihren Mietern, suchen Sie gemeinsam einen Kompromiss.“ Schließlich mache es mehr Sinn, einen Nachlass zu gewähren statt das Risiko zu befördern, dass ein bislang zuverlässiger Geschäftspartner Pleite geht. Vielfach würden Minderungen zwischen 20 bis 50 Prozent akzeptiert. „Bei allem Verständnis“, so betont Paul, „besteht aber grundsätzlich Anspruch auf volle Miete“. Und die würden insbesondere Immobilienfonds oftmals ziemlich harsch einfordern.

„Aufeinander zugehen“

„Im Rahmen des Möglichen aufeinander zugehen“, das rät auch Rainer Dietmann, Partner der Mannheimer Wirtschaftskanzlei Rittershaus, seinen Mandanten. Urteile wie gegen C&A seien Einzelfallentscheidungen, gibt der Anwalt zu bedenken. Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen komme es auf individuelle Faktoren an – ob etwa staatliche Hilfen in Anspruch genommen werden. Für Kompromiss statt Klage plädierte Dietmann auch als Stiftungsratsvorsitzender der Heinrich-Vetter-Stiftung, in deren Eigentum sich Immobilien in P 5 befinden. Mit dem Damen-Bekleidungshaus Appelrath-Cüpper „haben wir eine einvernehmliche Lösung getroffen“.

„Die meisten von uns genutzten Immobilien befinden sich glücklicherweise in Familienbesitz“, umschreibt Fabian Engelhorn die Situation. Allerdings präsentiert sich das Unternehmen auch in nicht-eigenen Räumlichkeiten – beispielsweise im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum. Das ECE-Projektmanagement habe einen Vorschlag zur Mietminderung gemacht. „Darauf haben wir uns geeinigt.“ Mit anderen Vermietern sei man noch im Gespräch. Bei wirtschaftlichen Hilfen wünscht er sich mehr Pragmatismus und weniger Bürokratie. Beispielhaft führt Engelhorn das „Baseler Modell“ an, bei dem das Kanton für Lockdown-Monate ein Drittel der Geschäftsmieten übernimmt, sofern der Immobilieneigentümer ebenfalls auf ein Drittel verzichtet.

Wie schnell Umsätze total einbrechen können, zeigt die Event-Branche: „Wir hatten vor dem Lockdown jährlich über tausend Veranstaltungen und danach gar nichts mehr“, sagt Ralf Kokemüller von BB Promotion mit Domizil in der sanierten Alten Brauerei gegenüber vom Uni-Klinikum. „Uns hilft sehr, dass sich unser Vermieter sehr anständig verhalten und die Miete teilweise gestundet wie auch reduziert hat“, kommentiert der Geschäftsführer- Er geht momentan davon aus, „dass es für unsere Branche erst im Herbst wieder weiter geht“ und damit noch eine lange Durststrecke droht.

Manche Geschäftsleute wechseln freilich trotz vorübergehend verminderter Miete die Örtlichkeit, um dauerhaft von hohen Fixkosten runterzukommen. So gab die Modedesignerin Regine Maier vor einigen Wochen ihren langjährigen Standort an der Freßgasse auf und gestaltet ihr bisheriges Schneideratelier in M 4 als „urbanen Laden“ um.

„Es sind vertrauliche Gespräche, und davon gibt es viele“, berichtet Q 6/Q 7-Geschäftsführer Hendrik Hoffmann über die Situation im Einkaufszentrum. Zu hohe Mieten in der City waren zuletzt in mehreren Fällen mit ausschlaggebend dafür, dass sich Einzelhändler zu einem Rückzug entschlossen haben. Nur selten wird das so offen kommuniziert wie im Fall der Camp David- und Soccx-Filiale in O 7 (wir berichteten). Auch wenn dort die Entscheidung „aus wirtschaftlichen Gründen“ schon vor der Corona-Krise getroffen wurde, war der Mietzins ein Kriterium für den baldigen Wegzug. Die Miete habe nicht mehr dem Marktniveau entsprochen, sagte ein Unternehmenssprecher. Eine Einigung mit dem Vermieter auf einen marktgerechten Mietpreis sei nicht möglich gewesen.

Sogar Erhöhungen gefordert

Dem „MM“ sind mindestens zwei weitere, ähnliche Fälle bekannt. Und nach den Schilderungen der Betroffenen sind es beileibe nicht nur große Kapitalgesellschaften und Investmentunternehmen, die in den Verhandlungen nicht von ihren Forderungen abrücken. Auch Privatvermieter sollen, so wurde berichtet, „kompromisslos“ auf dem bisherigen Quadratmeterpreis beharrt haben oder sogar noch mehr gefordert haben. Trotz der Corona-Krise würden, je nach Lage und Größe des Geschäfts, immer noch Quadratmeterpreise von 100 Euro aufgerufen.

Wegen wirtschaftlicher Probleme haben sich „einzelne“ Betreiber von Läden und Lokalen an die Wohnungsbaugesellschaft GBG gewandt, die neben 19 000 Wohnungen auch über Gewerbeeinheiten in Stadtteilen verfügt. „Wir haben jeweils Gespräche geführt und Lösungen gefunden“ , erklärt GBG-Sprecher Heiko Brohm und rät, bei drohenden Zahlungsschwierigkeiten „frühzeitig“ Kontakt zu suchen.