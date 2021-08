Yoga-Special bei Vollmond in Mannheim

Mannheim. Im Rahmen des Sportangebots „Sport im Park“ bietet der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt ein besonderes Erlebnis: Am Sonntag, 22. August, findet um 20 Uhr ein Vollmond-Special mit dem Yoga-Lehrer Tobias Dünkel statt mit Körperübungen, Atemübungen und Achtsamkeitspraxis. Zusätzlich wird in diesem Special der Rhythmus der Natur aufgenommen und die Yogapraxis nach der Mondphase ausgerichtet. Die Vollmondenergie soll neue Lebendigkeit bringen und lädt ein, das was nicht mehr dienlich ist, loszulassen.

Das kostenfreie Angebot der Stadt Mannheim richtet sich an alle, die mitmachen möchten. Es wird empfohlen, eine Matte oder ähnliche Unterlage mitzubringen. Die Sporteinheit findet auf der eingezeichneten Fläche des Sportplatzes im Unteren Luisenpark statt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Dies ist möglich unter www.sportimpark-mannheim.de.