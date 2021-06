Yoga per Bildschirm – das will ich selbst ausprobieren. Immerhin wird am 21. Juni seit 2015 der Internationale Tag des Yoga begangen. Mit dabei ist die Abendakademie, die zehn Online-Kurse und eine Podiumsdiskussion anbietet. Los geht es mit Sitzen: „Bitte warten, der Meeting-Moderator lässt Sie in Kürze eintreten“, heißt es zuerst beim Kurs „Der Zusammenhang zwischen Aufrichtung und

...